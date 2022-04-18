Бесплатная растаможка: сколько стоит пригнать авто по новым правилам

Бесплатная растаможка автомобилей, которая предусмотрена законом №2142-ІХ, существенно сократит стоимость оформления транспорта в Украине. Теперь суммарные расходы для среднестатистического авто стоимостью до $10 тыс. составят от 8 тыс. грн, сообщает UBR.

Эксперты проверили принцип действия "нулевой" растаможки на примере Mercedes-Benz C-Class 2012 года выпуска. Прежде всего желающим пригнать и поставить на учет авто потребуется нотариальная доверенность от заказчика для осуществления всех необходимых официальных шагов. Такой документ обошелся в 1000 грн.

Далее – экспортная декларация для пресечения границы. Ее можно оформить у любого из местных таможенных брокеров, многие офисы которых находятся по дороге в пограничный пункт пропуска. Цена вопроса – около 850 грн. В целом услуги брокера будут стоить около 3000 грн.

На границе не нужно будет осуществлять финансовое гарантирование (вносить залог в размере таможенных платежей), ведь в графах "пошлина", "акциз" и "НДС" указываются нули. Потом авто въезжает в зону таможенного контроля с декларацией от брокера. На этом этапе важно, чтобы техпаспорте был указан стандарт "Евро-5".

После этого владелец получает документы, позволяющие зарегистрировать авто в сервисном центре МВД. Но перед этим следует провести сертификацию транспортного средства – эти требования остались в силе. Она стоит примерно 2500 грн.

Последним шагом станет регистрация авто и получение украинских номеров. Этот процесс обходится в около 800 грн. Плюс – взнос в Пенсионный фонд за первую регистрацию транспорта (3-5% от стоимости авто).

Таким образом, суммарные расходы составят чуть более 8 тыс. грн. Однако сюда не входят сбор в ПФУ и оплата услуг лица, которое занимается пригоном автомобилей. Последние обойдутся примерно в около $1000, если брать в пример автомобили стоимостью $8-10 тыс.

Эксперты отмечают, что временный механизм растаможивания автомобилей в Украине работает на практике. А отмена таможенных пошлин и других уплат значительно снижает стоимость приобретения машины за границей.