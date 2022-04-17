Шмыгаль: дефицит бюджета в последующие месяцы может достигать $5 млрд

В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, сообщает УНИАН.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в разговоре с американским ABC News.

Говоря о том, какой поддержки Украина ждет от Запада и Соединенных Штатов, чтобы победить в войне с Россией, он отметил, что "оружие, финансы и санкции - триада, способная помочь остановить агрессора и вернуть мир в Европе".

"На следующей неделе финансовый блок нашей команды будет работать в Вашингтоне. Встречи с МВФ, Всемирным банком и правительством США, чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования нужд украинской армии, украинской экономики и наших людей. В последующие месяцы дефицит бюджета может достигать 5 млрд долларов, а потому финансовая помощь Запада как никогда нужна сейчас" , - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что Украина готова к дипломатическому варианту завершения этой войны, но не уступит свои национальные интересы.

"Если Россия не хочет завершить войну дипломатией, то мы вынуждены будем завершить эту войну на поле боя" , - продолжил Шмыгаль.

Как сообщалось, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, таможенные поступления Украины на сегодня составляют 20% от довоенных показателей, а налоговые - лишь более чем половину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас наполнение бюджета происходит благодаря выпуску военных облигаций, поддержке партнеров и международных финансовых организаций.