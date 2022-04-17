ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области

В Харьковской области украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" обычной "Иглой". Также появились снимки с дрона.﻿ Об этом информировала 93-я ОМБр Холодный Яр, сообщает Сегодня.

Как рассказал офицер 93 бригады Холодный Яр Ярослав, ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. Украинский защитник отметил, что на российский вертолет "жаль было тратить "Стингер".

"И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага были неудачными" , – сообщил Ярослав.

По его словам, поскольку вертолет упал далеко от наших позиций, ближе к врагу, наши защитники смогли близко подойти к нему только ночью. А днем летали туда дроном, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки поподробнее.

"Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 долларов, за которое заплатили еще при Совете" , – отметил офицер.

Он уточнил, что оккупанты сейчас пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации в зоне его ответственности.