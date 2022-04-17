ОВА: ВСУ освободили два населенных пункта Харьковщины

Украинские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и продвинулись еще в двух.﻿﻿ Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Украинская правда.

"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяже, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток" , - написал в Синегубов Telegram.

Вооруженные Силы также продолжают эффективно сдерживать оккупантов по другим направлениям от Харькова.

"На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда" , - отметил Синегубов.

Вместе с тем он сообщил, что количество раненых в результате обстрела Харькова в воскресенье возросло до 20, 5 человек погибли. Повреждены многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.