Зеленский: Украина не пожертвует территориями ради мира

Украина не отдаст свои территории на востоке страны, чтобы закончить войну с Россией, а украинские военные готовы к битве на Донбассе.﻿ Об этом заявил президент Украины в интервью CNN, сообщает Укринформ.

У Украины нет никаких гарантий, что Россия не попытается вновь захватить Киев, если ей удастся оккупировать Донбасс, сказал Зеленский.

«Вот почему для нас очень важно не допустить этого, стоять на своем, потому что эта битва... может повлиять на ход всей войны» , - подчеркнул президент Украины.

По его словам, он не доверяет российским военным и российскому руководству.

«Поэтому мы понимаем: тот факт, что мы отбили их, и они ушли, сбежали от Киева – с сев﻿ера, с Чернигова и с того направления, – это не означает, что если им удастся захватить Донбасс, они не пойдут вновь в Киев» , - сказал Зеленский.

На вопрос, победит ли Украина, Зеленский ответил:

«Да, конечно, победит».

По словам Зеленского, он готов к дипломатическому взаимодействию с россией, чтобы попытаться положить конец войне, но нападения РФ на украинцев усложняют эту задачу.

«Какова цена всего этого? Это люди. Много людей было убито. И кто в конце концов платит за все это? Украина. Только мы, – сказал он. – Так что для нас это действительно огромная цена. Если будет возможность разговаривать, мы будем разговаривать. Но говорить только под ультиматумом России?.. Это невозможно» , - отметил президент.

На вопрос, каким бы он хотел, чтобы его запомнили, Зеленский ответил: «Человеком, который очень любил жизнь… И любил свою семью, и любил свою родину. Безусловно, не героем. Я хочу, чтобы люди принимали меня таким, каким я есть. Обычный человек».