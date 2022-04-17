Шмыгаль: защитники Мариуполя отказались сдавать город

Защитники Мариуполя отвергли ультиматум России о сдаче города. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль в интервью ABC News, сообщает Новое время.

"Город еще не сдался. Там все еще наши Вооруженные силы, наши солдаты, и они будут сражаться до конца" , — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что в городе гуманитарная катастрофа, хотя он все еще под контролем Украины.

"Там больше 100 тысяч мирных жителей, которые страдают больше 50 дней в этом окруженном городе. У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества" , — сказал Шмыгаль о жителях Мариуполя.

Шмыгаль также сказал, что только Херсон находится под контролем российских вооруженных сил, а все остальные города остаются под контролем Украины.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.