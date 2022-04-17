ВСУ: одесские морпехи уничтожили подразделение оккупантов

Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.﻿ Об этом информировала бригада, сообщает Укринформ.

«На Николаевщине военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы россиян по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешочке» , – говорится в Фейсбуке.

Одесские морпехи также выложили в свободный доступ трофеи и документы, которые российским захватчикам больше не понадобятся.