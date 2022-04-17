ВСУ: одесские морпехи уничтожили подразделение оккупантов
Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов. Об этом информировала бригада, сообщает Укринформ.
«На Николаевщине военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы россиян по захвату украинских земель. Кому-то из них повезло, некоторые остались живы и попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешочке», – говорится в Фейсбуке.
Одесские морпехи также выложили в свободный доступ трофеи и документы, которые российским захватчикам больше не понадобятся.