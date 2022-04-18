"Укрзализныця: для пересечения границы с ЕС необходимо иметь загранпаспорт

"Укрзализныця" заявила о том, что для пересечения границы со странами ЕС украинцам необходимо иметь загранпаспорт. Компания ожидает обновленных правил от Государственной пограничной службы Украины, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Как говорится в заявлении компании, исключения возможны на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность, и наличии боевых действий в регионе, из которого следует пассажир.

"Поскольку Укрзализныця не получала от ГПСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких объяснений недопущения беженцев без загранпаспортов" , - отметили в Укрзализныце.

В компании также подчеркнули, что для железнодорожников основная миссия с 24 февраля - спасение и доставка десятков тысяч человек из-под линии обстрела в безопасные места.

"Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без предварительного информирования пассажиров и перевозчика" , - заявила Укрзализныця.

Пассажиров попросили внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и адресовать уточняющие вопросы ГПСУ.