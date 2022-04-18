Деньги во время войны: основные виды помощи гражданам Украины

Граждане Украины могут получать разные виды помощи (денежную и гуманитарную) в результате вторжения России, сообщает Новое время.

Помощь на проживание внутри перемещенным лицам

Помощь оказывается внутриперемещенным лицам (ВПЛ) ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждую ВПЛ, сведения о которой включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах, в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 грн;

для других лиц – 2 000 грн.

Помощь выплачивается за счет средств государственного бюджета в соответствии с правительственным постановлением № 332.

Помощь выплачивается за полнолуние независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения. Помощь лицам, обратившимся за ее предоставлением до 30 апреля 2022 года включительно, оказывается начиная с марта 2022 года.

Для получения помощи лицо обращается в орган соцзащиты, уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления или ЦНАП.

Компенсация владельцам жилья расходов на временное размещение внутри перемещенных лиц

Компенсация предоставляется владельцам жилых помещений частного жилищного фонда за безвозмездное временное размещение ВПЛ, которые переместились после введения военного положения и не получают ежемесячного адресного пособия в соответствии с Правительственным постановлением № 505.

Компенсация выплачивается на средства государственного бюджета, местных бюджетов и других не запрещенных законодательством источников в соответствии с правительственным постановлением № 333.

Сумма компенсации составляет 443 грн за каждого ВПЛ (14,77 грн за каждый человеко-день).

Для получения компенсации собственник жилья обращается с соответствующим заявлением в орган местного самоуправления.

Денежная помощь для семей с детьми от ЮНИСЕФ Совместно

Помощь могут получить семьи с детьми (в том числе приемные семьи и родители воспитатели), которые:

имеют 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

имеют 2 и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Помощь выплачивается на средства международных доноров.

Сумма денежной помощи в месяц составляет 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

Денежная помощь для внутренне перемещенных лиц от Агентства ООН по делам беженцев

Помощь оказывается зарегистрированным и незарегистрированным ВПЛ, а также пострадавшему населению на подконтрольных украинскому правительству территориях в размере 2200 грн на каждого человека.

Помощь можно получить в следующих областях:

Винницкой;

Днепропетровской;

Закарпатской;

Львовской;

Тернопольской;

Хмельницкий.

Помощь выплачивается на средства международных доноров.

Информацию по обращению за помощью можно получить по горячей линии УВКБ ООН: 0−800−307−711

Денежная помощь для внутренне перемещенных лиц от Всемирной продовольственной программы ООН

Помощь оказывается ВПЛ в размере 2200 грн на каждого человека. Максимальный размер пособия – 6 600 грн.

Программа только активно начинает действовать в Украине и помощь можно получить сегодня только в отдельных областях, в частности в Ровенской и Винницкой .

Чтобы узнать эту помощь, нужно обратиться в органы социальной защиты населения территориального общества.

Обеспечение населения продовольственными товарами длительного хранения

Программа предусматривает предоставление через областные военные администрации продовольственных и санитарно-гигиенических товаров в территориальных общинах в областях, определенных распоряжением №204-р.

Для оказания помощи областные военные администрации утверждают порядок безвозмездной выдачи населению продовольственных и санитарно-гигиенических товаров и обеспечивают их выдачу собственными ресурсами.

Закупка указанных товаров осуществляется на средства государственного бюджета.

Программа реализуется в соответствии с правительственным постановлением №328.

Получение гражданами помощи через платформу "єДопомога"

Платформа основана с целью обеспечения неотложных потребностей граждан, пострадавших или вынужденных изменить свое место пребывания в связи с агрессией России.

Платформа "єДопомога" создана Министерством социальной политики Украины при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Программы развития ООН в Украине.

Платформа объединяет бизнес, государство, неправительственные учреждения и волонтеров для предоставления пострадавшим от войны людям.

Для получения помощи необходимо подать заявление на платформе "єДопомоги".

Лица, желающие помочь гражданам, могут также зарегистрироваться на этой платформе.