Глава Луганской ОВА просит жителей области эвакуироваться

Жителей Луганской области настоятельно просят выехать в безопасные места из городов, находящихся в прифронтовой зоне на линии огня, перед ожидаемым новым наступлением российских оккупантов. Граждан предупреждают, что возможности для эвакуации вскоре может уже не быть, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Чиновник обратил внимание, что эта неделя "может быть тяжелой, может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти".

"Наступление. Как это случится? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота" , - пишет он в своем Facebook.

Глава ОВА подчеркивает, что военные ВСУ готовы встретить оккупантов и отражать очередную навалу, при этом на ход ведения боев будет существенно влиять то, остаются ли в населенных пунктах гражданские.

"Как быстро справятся с российским нападением наши защитники, зависит и от вас. Остаться живыми - единственное, что от вас требуется" , - указывает Гайдай.

Он рассказал об общении с жителями пострадавшего от вражеских обстрелов Лисичанска, и сравнил ситуацию в Рубежном, Попасной и Горской общиной с осаждаемым Мариуполем.