Глава МВФ заявила о необходимости постоянной поддержки экономики Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что для подготовки к послевоенному восстановлению Украины важна постоянная экономическая поддержка со стороны стран-партнеров и организаций, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины необходима для того, чтобы заложить основы для восстановления современной конкурентоспособной Украины" , - говорится в публикации.

Также Георгиева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за "очень хороший звонок", имея в виду совместные телефонные переговоры, темами которых стало обеспечение финансовой стабильности нашего государства и восстановление после окончания войны.