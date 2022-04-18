"Укрзализныця" назначила на 18 апреля 7 эвакуационных рейсов
"Укрзализныця" назначила на понедельник, 18 апреля, семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
График движения поездов
- 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс;
- 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород;
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород;
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1.
Перевозчик обращает внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте "УЗ".