"Укрзализныця" назначила на 18 апреля 7 эвакуационных рейсов

"Укрзализныця" назначила на понедельник, 18 апреля, семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

График движения поездов

04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пасс;

11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород;

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород;

11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;

14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1.

Перевозчик обращает внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте "УЗ".