Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

Министерство обороны Турции начало новую военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака. Операцию назвали "Коготь" и развернули в районах Метина, Зап и Авашин-Басьян, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил: "Наши героические летчики успешно поразили цели, состоящие из укрытий, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов и так называемых штабов. Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист".

Между официальной Анкарой и вооруженными формированиями Рабочей партии Курдистана уже почти 40 лет идет борьба за создание курдской автономии в составе Турции. Этнические курды составляют существенную часть населения страны — порядка 20%, являясь вторым по численности народом в стране, уступая лишь туркам.