Работой Шольца недовольны 49% немцев – опрос

В Германии уровень одобрения гражданами страны работы канцлера Олафа Шольца снизился до нового рекордного уровня, свидетельствуют данные соцопроса Института исследования общественного мнения (INSA), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По результатам опроса, 49% недовольны его работой. Считают, что Шольц хорошо справляется со своими задачами - 38% респондентов (всего в опросе принимали участие 1002 граждан).

Социологи подчеркивают, что это "самое высокое значение с начала его правления", то есть с 8 декабря 2021 года.

Кроме того, 55% недовольны федеральным правительством, удовлетворены - 35%.

"Нет хороших новостей и для социал-демократов по воскресному вопросу. Они стабильно отстают от Союза" , - говорится в публикации.

Так, уровень поддержки Социал-демократической партии при опросе составил 25%, а немецкого Христианско-демократического союза, как и на предыдущей неделе, - 26%.

Опрос был проведен INSA в период с 11 по 14 апреля. Погрешность составляет не более 2,8%.