ОВА: россияне нанесли ракетные удары по Львову

Российская армия утром в понедельник, 18 апреля, нанесла несколько ракетных ударов по Львову, последствия выясняются, сообщает Украинская правда.

Мэр города Андрей Садовый заявил, что россияне нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову.

"Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем" , – уточнил он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что "по предварительной информации, произошло четыре ракетных удара".

Он призвал жителей Львовской области оставаться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что был нанесен удар по гражданской инфраструктуре.