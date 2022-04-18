Луганская ОВА: войска РФ вошли в Кременную, начались уличные бои
Российская армия вошла в Кременную (Луганская область). В городе уже завязались уличные бои, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"На сегодня самая горячая точка, кроме Попасной, которая уже полтора месяца продолжается, - это населенный пункт Кременная. Там уже внутри идут бои, туда зашла российская армия, огромное количество техники", - отметил он.
Он также отметил, что на сегодня планировалась эвакуация из Кременной, но за ночь все поменялось.