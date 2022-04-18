Луганская ОВА: войска РФ заняли Кременную, продолжаются уличные бои
Российская армия вошла в Кременную (Луганская область). В городе уже завязались уличные бои, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"На сегодня самая горячая точка, кроме Попасной, которая уже полтора месяца продолжается, - это населенный пункт Кременная. Там уже внутри идут бои, туда зашла российская армия, огромное количество техники", - отметил он.
Он также отметил, что на сегодня планировалась эвакуация из Кременной, но за ночь все поменялось.
Позднее Гайдай сообщил, что войска агрессора заняли город.
"Оккупанты взяли под контроль Кременную! Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна. Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного людей вывозят. Позаботьтесь о ваших детях!" – написал он у себя в Facebook.