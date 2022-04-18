В Германии открыто более 140 дел за одобрение войны РФ против Украины

Полиция и прокуратура ряда регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины. Об этом, ссылаясь на группу изданий Redaktions Netzwerks Deutschland, сообщает Deutsche Welle.

Большинство открытых дел касается использования буквы "Z", ставшей символом российского нападения.

Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под статью немецкого Уголовного кодекса, предусматривающую штраф или лишение свободы до трех лет для тех, кто "поощряет или иным образом одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

В земле Саксония-Ангальт заведено 19 дел по этой статье из-за буквы "Z", в Гамбурге – 17, из них 16 тоже касаются этого символа. В густонаселенной земле – Северном Рейне-Вестфалии открыто 37 дел из-за одобрения российской агрессии против Украины, 22 из них также связаны с демонстрацией "Z".

Некоторые регионы, например, Бавария, такой статистики по поводу оправдания нападения России на Украину не ведут, но уверяют, что принимают меры против подозреваемых в этих преступлениях.

С начала российской войны в Украине по ряду городов Германии прокатилась волна пророссийских акций, участники которых вышли на улицы с флагами РФ и Советского Союза. В большинстве случаев участникам пророссийских акций иногда оппонировали иногда даже более многочисленные проукраинские выступления.