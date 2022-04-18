МИД Франции не будет называть "геноцидом" действия РФ в Украине
В Министерстве иностранных дел Франции не имеют сомнений относительно массовых убийств совершенных Россией в Украине. Однако, использовать термин "геноцид" для описания этих действий там считают неправильным. Об этом, со ссылкой на госсекретаря при французском МИД Клемана Бона в эфире Sud Radio, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Мы ясно видим, что ситуация в Мариуполе стала драматичной, и давление со стороны России растет", – сказал он.
Однако, относительно использования во Франции термина "геноцид" он предоставляет
"некоторые разъяснения".
"Никто не сомневается в массовых убийствах, совершенных Россией. Но, чтобы оставаться в международном судебном процессе, мы не используем термин "геноцид". Впрочем, нет никаких сомнений в нашей четкой поддержке", – отметил Клеман Бон.