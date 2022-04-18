МИД Франции не будет называть "геноцидом" действия РФ в Украине

В Министерстве иностранных дел Франции не имеют сомнений относительно массовых убийств совершенных Россией в Украине. Однако, использовать термин "геноцид" для описания этих действий там считают неправильным.﻿ Об этом, со ссылкой на госсекретаря при французском МИД Клемана Бона в эфире Sud Radio, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Мы ясно видим, что ситуация в Мариуполе стала драматичной, и давление со стороны России растет" , – сказал он.

Однако, относительно использования во Франции термина "геноцид" он предоставляет "некоторые разъяснения" .