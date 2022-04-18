ОВА: в результате ракетных ударов по Львову есть жертвы

Российские военные нанесли 4 ракетных удара по Львову, в результате которых 6 человек погибли, 8 – пострадали.

Такую информацию обнародовал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По информации Воздушного командования "Запад", три ракетных удара нанесли по объекту военной инфраструктуры, еще один – по шиномонтажу.



"В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения" , – сообщил он.