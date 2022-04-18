ОВА: в результате ракетных ударов по Львову есть жертвы
Российские военные нанесли 4 ракетных удара по Львову, в результате которых 6 человек погибли, 8 – пострадали.
Такую информацию обнародовал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
По информации Воздушного командования "Запад", три ракетных удара нанесли по объекту военной инфраструктуры, еще один – по шиномонтажу.
"В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения", – сообщил он.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок", – отметил глава военной администрации Львовской области.