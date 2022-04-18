ОГП: 205 детей погибло из-за вооруженной агрессии РФ в Украине

Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Офиса Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что эти цифры еще не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 107, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, Сумской – 16, Житомирской – 15. В столице Украины, Киеве, погибло 16 детей.

Стало известно, что 2 марта в г. Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.

Кроме того, сообщается, что 15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

