Гайдай: оккупанты взяли под контроль Кременную и обстреляли гражданских

Российские войска взяли под контроль Кременную в Луганской области, продолжаются бои. Эвакуация из города невозможна.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В то же время из Северодонецка, Лисичанская, Попасной, Горского и Рубежного идет эвакуация.

Гайдай также сообщил, что оккупанты обстреляли авто с гражданскими, которые пытались самостоятельно выехать из Кременной. По предварительным данным, 4 человека погибли.

"Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно" , – добавил он.

Он также призвал людей не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную.