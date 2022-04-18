Российским банкам разрешили продавать наличную валюту

Центробанк РФ с 18 апреля разрешил российским банками продавать населению наличную валюту, сообщает Новое время.

Такая мера предусмотрена смягчением временного порядка сделок с наличной валютой, объявленного российским регулятором ранее.

С указанного дня банки России могут продавать валюту, но только поступившую в кассы с 9 апреля.

Российский центробанк 8 апреля несколько смягчил введенные меры валютного контроля. Так, с 11 апреля ЦБ РФ разрешил некоторым категориям граждан снимать наличные деньги со своих счетов не только в долларах, но и в евро. Общий лимит снятия был сохранен на уровне $10 000.

Ранее сообщалось, что несмотря на ограничения центробанка за март россияне вывели из банков валюты почти на $10 млрд. Отток был особенно сильным в начале месяца.