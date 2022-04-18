Генштаб: с начала вторжения РФ потеряла 20,6 тыс. человек

Генштаб: с начала вторжения РФ потеряла 20,6 тыс. человек
Фото: Facebook

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20600 человек ликвидировано;
  • танков ‒ 790 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 2041 единиц;
  • артиллерийских систем – 381 единиц;
  • РСЗО – 130 единиц;
  • средства ПВО – 67 единиц;
  • самолетов – 167 единиц;
  • вертолетов – 147 единиц;
  • автомобильной техники – 1487 единиц;
  • корабли /катера – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные еще уточняются.

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