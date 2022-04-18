Генштаб: с начала вторжения РФ потеряла 20,6 тыс. человек
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20600 человек ликвидировано;
- танков ‒ 790 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 2041 единиц;
- артиллерийских систем – 381 единиц;
- РСЗО – 130 единиц;
- средства ПВО – 67 единиц;
- самолетов – 167 единиц;
- вертолетов – 147 единиц;
- автомобильной техники – 1487 единиц;
- корабли /катера – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные еще уточняются.