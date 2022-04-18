Генштаб: с начала вторжения РФ потеряла 20,6 тыс. человек

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20600 человек ликвидировано;

танков ‒ 790 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 2041 единиц;

артиллерийских систем – 381 единиц;

РСЗО – 130 единиц;

средства ПВО – 67 единиц;

самолетов – 167 единиц;

вертолетов – 147 единиц;

автомобильной техники – 1487 единиц;

корабли /катера – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные еще уточняются.