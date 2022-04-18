ОВА: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

Российские оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Краматорску, сообщает Новое время.

Об этом заявили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску" , - написал он.

По словам городского головы, коммунальщики уже работают – убирают последствия.

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела разрушены по меньшей мере 8 жилых домов, а также образовательный и инфраструктурный объекты.

"Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение" , - написал Кириленко.

Он добавил, что продолжается эвакуация людей из прифронтовых городов и призвал их жителей уехать в более безопасные регионы.