ОВА: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску
Российские оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Краматорску, сообщает Новое время.
Об этом заявили мэр города Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску", - написал он.
По словам городского головы, коммунальщики уже работают – убирают последствия.
Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела разрушены по меньшей мере 8 жилых домов, а также образовательный и инфраструктурный объекты.
"Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение", - написал Кириленко.
Он добавил, что продолжается эвакуация людей из прифронтовых городов и призвал их жителей уехать в более безопасные регионы.