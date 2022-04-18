ГБР разоблачило масштабное отмывание средств генералом РФ, связанное с Кивой
В ходе расследования дела в отношении государственной измены бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Отмечается, что недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
"Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам", – рассказали в ГБР.
По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.
Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.