Советник мэра: россияне депортировали всех врачей из Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска депортировали из заблокированного города весь медицинский персонал.﻿ Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает УНИАН.

Сейчас в городе нельзя ни получить немедленную медицинскую помощь, ни любую профессиональную консультацию.

"Все врачи вместе с медицинским персоналом были депортированы в Донецк, поэтому в городе нет ни врачей, ни больниц. Фактически, невозможно получить консультацию, не говоря о качественной, даже о некачественной медицинской помощи" , – рассказал он.

По его словам, оккупанты продолжают принудительный вывоз граждан в сторону России.

Фильтрационные лагеря расставили по периметру города. В то же время, отметил Андрющенко, есть тенденции вывоза людей из центральных районов Мариуполя.

В результате террора рашистов погибло более 22 тысяч граждан.

Однако, это количество будет расти из-за отсутствия медицинской помощи, добавил Андрющенко.