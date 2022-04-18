ОВА: число погибших из-за ракетных ударов по Львову увеличилось

В понедельник, 18 апреля, около 8:30, российские войска ударили по Львову четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования. Число погибших по состоянию на 12:30 составило семь человек, известно об 11 пострадавших, включая ребенка, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По предварительным данным, ракеты были выпущены из Каспийского региона.

Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Данные о погибших и пострадавших могут меняться, отметил Козицкий.

"Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна — по шиномонтажу. Первый объект — это неиспользуемые склады. В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью. Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства" , — отметил глава ОВА.

Он также поблагодарил силы ПВО ЗСУ за работу.