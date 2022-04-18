Буданов: в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду Мариуполя

Заявления российских оккупантов о скором падении Мариуполя не подтверждаются. В Минобороны ожидают, что ВСУ удастся прорвать блокаду города. ﻿Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью немецкому изданию, сообщает УНИАН.

Буданов подчеркнул, что российские оккупанты неоднократно заявляли, что город взят, но этого до сих не произошло.

"Мариуполь — это памятник героизму нашего народа и наших воинов, пример для подражания. О падении города говорили давно. Русские сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что взятие неизбежно... Но, как видите, это не работает уже больше месяца" , – сказал он.

Глава ГУР МО заявил, что Мариуполь держится, и будет держаться.