В Минэкономики ожидают, что Британия отменит все пошлины на украинские товары

В Министерстве экономики ожидают, что Великобритания уже на следующей неделе упразднит все пошлины для украинских товаров, сообщает Укрінформ.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.

"У нас были очень активные переговоры с Великобританией и на следующей неделе ожидаем, что они снимут все пошлины для украинских товаров" , – заявила она.

По словам Свириденко, в настоящее время Минэкономики также ведет переговоры с европейскими партнерами и G7 по поводу аналогичной отмены пошлин на украинские товары.