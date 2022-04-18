Моравецкий: Польша помогает лечить раненых украинских военных

Польша начала принимать на лечение раненых украинских военных. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, ссылаясь на Euractiv, сообщает Европейская правда.

"Не все знают о том, что Польша принимает на лечение украинских военных", – отметил Моравецкий во время визита в одну из таких больниц во Вроцлаве.

Помощь с лечением обсуждалась с первых дней полномасштабной войны. Заместитель министра здравоохранения говорил, что Польша сможет подготовить до 7000 мест в 120 больницах.

Между Украиной и Польшей будет курсировать специальный медицинский поезд для транспортировки раненых.

Сколько военных уже приняли на лечение и когда началась такая помощь, не уточняется.

С лечением помогает также Германия. Туда раненых транспортируют самолетами с территории Польши.