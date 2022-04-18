Кубраков: трасса Киев-Житомир разблокирована

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков проинформировал, что на Житомирской трассе восстановлено сообщение со столицей. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, "утром вблизи Стоянки автомобили двинулись по новой временной переправе через реку Ирпень" , и она работает также и в направлении Житомира и Киева.

"Это одно из тех направлений, где критически важно было быстро восстановить транспортную связь, ведь еще в первые дни российского вторжения мост взорвали, и сообщение со столицей было разорвано", – пояснил он.

По словам министра, практически с первых дней после освобождения Киевской области Укравтодор начал работать на критически важных объектах.

Кубраков подчеркнул, что приоритетной в регионе стала Житомирская трасса, где не только разрушена инфраструктура, но и сама трасса была полем битвы, поэтому ее оперативно начали расчищать и параллельно строить временную объездную дорогу.

"В кооперации с военными за 13 дней построили временную белощебеневую дорогу с переправой через реку Ирпень и установили дорожные знаки. Дорогой могут пользоваться, преимущественно, легковые и малогрузовые автомобили. Поэтому тяжеловесный транспорт пока будет пользоваться уже имеющимися обходными путями", – подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что это временное решение, и параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а через несколько месяцев планируется построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06.

В то же время, в селе Стоянка Киево-Святошинского района был открыт временный мост, что позволило разблокировать движение транспорта между Киевом и Житомиром. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на своем официальном Телеграм-канале.