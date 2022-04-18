Валютный рынок в условиях войны: день 54-й

В понедельник, 18 апреля работа межбанковского валютного рынка﻿ продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 14 апреля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос по сравнению с предыдущим днем, и составил 97,57 млн долларов. Операций в долларе США прошло на 82,27 млн долларов. Данные по операциям на межбанковском валютном рынке Национальный банк публикует с задержкой на одни сутки.

По данным Нацбанка, в четверг объем заявок на продажу валюты от клиентов превышал объем заявок на покупку на 25,3 млн долларов.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

Национальный банк проводит также сделки и в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 понедельника евро покупают по 31,5894 гривен, а продают по 31,9053 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 18 апреля увеличился на 1161,8 млн, и составил 56 688,5 млн гривен.

Согласно данным, опубликованным на сайте НБУ, за неделю с 11 по 15 апреля Национальный банк купил 1 млн долларов и 5 млн евро, продал 349,66 млн долларов и 92,98 млн евро. Национальный банк своими интервенциями фактически обеспечил большую половину всех операций, произведенных на межбанке.

На наличном валютном рынке в понедельник "американец" опять дорожает. Если на выходных наличный доллар в столице можно было купить по 32,45-32,50 гривен, то сегодня – уже по 32,60-32,75 гривен. Выросли ценники и в крупных областных центрах. Особенно это бросается в глаза на Западной Украине: так, в Ивано-Франковске в воскресенье 17 апреля можно было купить доллары по 32,10, а сегодня в обед – уже по 32,30-32,35 гривен.

Евро на FOREX совершает резкие движения вверх-вниз в диапазоне 1,0783-1,0821 доллара. Наличный евро в Киеве сегодня продают по 35,75-35,90 гривен; в Луцке же утром евро продавали по 35,24 гривен, но к обеду ценник вырос до 35,40 гривен.

Цена криптовалюты №1 "биткойна" на бирже Binance﻿ утром в понедельник упала до 38 536,51$, но к моменту написания статьи биткойн стоит дороже 39000$. Интерес к покупкам биткойна по цене ниже 40000$ сохраняется на довольно высоком уровне, а аналитики ожидают роста минимум к 50000-55000$ за одну монету.

В закрытой части форума﻿ портала для подписчиков открылась специальная тема с предложениями о покупке-продаже криптовалют за гривну и наличную валюту, где проверенные операторы крипторынка выставляют свои предложения.