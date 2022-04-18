У Зеленского обсудили план восстановления Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента рассказал о плане восстановления Украины после войны с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе ОП, сообщает Корреспондент.

По его словам﻿, план послевоенного восстановления Украины будет включать покрытие нанесенного войной материального ущерба, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурную модернизацию экономики.

К разработке плана уже присоединились международные аудиторские компании, украинские аналитические центры, парламентские комитеты и министерства.

Сам план будет состоять их нескольких частей, предусматривающих обновление Украины на новых принципах и с использованием всех доступных ресурсов и возможностей.

Особое внимание на совещании было акцентировано на проведении ряда важных экономических реформ.

Также участники встречи обсудили ход европейской интеграции и получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.