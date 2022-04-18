ОК "Юг": оккупанты пытаются устроить диверсии на Херсонщине

В освобожденных от русских оккупантов районах на юге Украины действуют диверсанты, которые пытаются дискредитировать украинских военных. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг, сообщает Корреспондент.

"Готовясь к референдуму в Херсоне, враг подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокационные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и создания негативного имиджа украинской власти. Выискивая разнообразные способы дискредитации, оккупанты активизируют диверсионную работу в освобожденных от них местностях. Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отражена. Под обстрелом противник отступил" , - информировало﻿ командування.

Также сообщается, что на Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток сдвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары.

Силами украинских ПВО ракета уничтожена. По Очакову открыт огонь системами залпового огня Ураган с запрещенными международными конвенциями кассетными снарядами. Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет.

Отмечается, что группировка кораблей вражеского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и угрожать ракетными ударами. По данным украинских военных, высадка десанта не исключена, но маловероятна.

Силы охраны и обороны юга стоят на защите региона.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты планируют провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики" в период с 1 по 10 мая. Для этого в Новой Каховке уже начали печатать бюллетени.