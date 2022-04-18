Подоляк: сомневаюсь, что Кремль обменяет Медведчука на героев Мариуполя

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил сомнение в том, что руководство России согласится на предложение задержанного Службой безопасности Украины нардепа Виктора Медведчука обменять его на защитников и жителей Мариуполя, сообщает Интерфакс-Украина.

"Объективно говоря, Медведчуку, конечно же, нет ни малейшего места в нынешней Украине. По сути своей, он – едва ли не ключевая часть того отвратительно политико-информационного явления, которое поспособствовало формированию у россиян неистовой ненависти к нам. Поэтому, исходя из чувства самосохранения, он попытался предложить единственно возможный для себя выход – обменять себя на действительно важных для нас героев Мариуполя. И защитников, и оставшихся там мирных", – заявил Подоляк в интервью агентству.

По словам советника главы ОП, Медведчук сейчас руководствуется не человеколюбием, а только желанием не платить здесь и сейчас по многочисленным долгам.