Украина передала в Брюссель первую часть опросника для ЕС

Украина заполнила и передала на рассмотрение Еврокомиссии первую часть опросника по вступлению в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Корреспондент.

"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского в течение недели мы подготовили ответы и сегодня направили Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть будет готова как можно скорее. Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская Комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы" , - отметила вице-премьер.

Отмечается, что опросник состоит из двух частей, одна из которых содержит политические и экономические критерии, вторая - оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.