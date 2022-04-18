Украина передала в Брюссель первую часть опросника для ЕС
Украина заполнила и передала на рассмотрение Еврокомиссии первую часть опросника по вступлению в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Корреспондент.
"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского в течение недели мы подготовили ответы и сегодня направили Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть будет готова как можно скорее. Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская Комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы", - отметила вице-премьер.
Отмечается, что опросник состоит из двух частей, одна из которых содержит политические и экономические критерии, вторая - оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.
"После получения ответов на опросник от украинской стороны Европейская Комиссия представит Европейскому Совету свое мнение относительно того, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям и рекомендует, предоставить ли стране статус кандидата. После этого на заседании Европейского Совета лидеры ЕС, основываясь на мнении Европейской Комиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении нам статуса кандидата в членство в ЕС", - пояснили в Кабмине.