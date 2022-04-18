Минобороны: ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

Вооруженные Силы Украины освободили несколько населенных пунктов вокруг города Изюм в Харьковской области. Об этом сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укрінформ.

"Да, я могу это подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден. Больше информации дать не могу", – сказал он.

Мотузяник отметил, что именно на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.

"Именно оттуда, в том числе, они постараются развить наступление на восток", – добавил он.

Спикер МОУ также подчеркнул, что армии нужно оружие.

"Европа должна понимать, что сегодня Украина защищает не только свою территорию. Она защищает и территорию Европы, и весь цивилизованный мир", – заявил он.

В первую очередь, речь идет о бронированной технике, средствах ПВО, чтобы прикрыть украинские города, которые регулярно обстреливаются ракетами.