Минобороны: ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма
Вооруженные Силы Украины освободили несколько населенных пунктов вокруг города Изюм в Харьковской области. Об этом сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укрінформ.
"Да, я могу это подтвердить. Ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден. Больше информации дать не могу", – сказал он.
Мотузяник отметил, что именно на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности являются местами наибольшего скопления российских подразделений.
"Именно оттуда, в том числе, они постараются развить наступление на восток", – добавил он.
Спикер МОУ также подчеркнул, что армии нужно оружие.
"Европа должна понимать, что сегодня Украина защищает не только свою территорию. Она защищает и территорию Европы, и весь цивилизованный мир", – заявил он.
В первую очередь, речь идет о бронированной технике, средствах ПВО, чтобы прикрыть украинские города, которые регулярно обстреливаются ракетами.
"Нам не помешают и средства контрбатарейной борьбы и средства электронной разведки. Мы будем благодарны за любую помощь", – сказал Мотузяник.