"Азов" проводит контратаку в Мариуполе - пресс-служба полка

Бойцы украинского полка "Азов", заблокированные российскими войсками в Мариуполе, проводят контрнаступательные действия на территории осажденного города. Об этом заявила пресс-служба полка в своем телеграм-канале в понедельник, 18 апреля, сообщает Фокус.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские солдаты ведут огонь в направлении автомобильной колонны противника, в результате чего машины возгораются. На другом фрагменте видео запечатлено, как боец "Азова" бросает гранаты через кирпичное ограждение, за которым скрываются военнослужащие РФ.

Какие потери понес противник в результате контратаки в полке не отмечается.