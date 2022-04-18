В Бундестаге раскритиковали Шольца за отсутствие поставок Украине тяжелого вооружения

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выступила с критикой в адрес канцлера Олафа Шольца и призвала начать поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом пишет Spiegel, сообщает Фокус.

По словам представительницы Бундестага, федеральный Канцлер не говорит о своих планах.

"Думаю, что у нас просто не остается времени на дискуссии. Речь не только об Украине, но и Европе" , — объяснила Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, представляющая Свободную демократическую партию из правящей коалиции.

Штрак-Циммерманн поддержала слова канцлера, который прежде заявлял о своем желании предоставить Украине больше денег, однако, она подчеркнула, что "деньгами войны не выиграть и необходимо оружие".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Германия сможет предоставить Украине все вооружение из запасов Бундесвера и не только. Шла речь и об оружейных системах, которые могут быть закуплены на рынке вооружения.

Однако в дальнейшем, как сообщалось, опасаясь стать мишенью Путина, представители немецкого руководства, возможно, ответят отказом поставлять танки в Украину. В рядах правящей коалиции нет единого мнения относительно поставок тяжелого вооружения в зоны боевых действий.