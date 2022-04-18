Google Maps перестал скрывать секретные объекты армии РФ

Google Maps перестал скрывать секретные объекты армии РФ

Сервис онлайн-карт Google Maps перестал скрывать секретные объекты российской армии, сообщает УНН.

"В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты рф стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и прочее можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. К этому времени они отображались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать и разглядеть все детали", — информировала Armyinform

В частности, в хорошем качестве можно увидеть: 

  • Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов";
  • Базу хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска; 
  • Истребитель 5-поколения Су-57 в летно-испытательном центре минобороны орды; 
  • Пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты;
  • Авиабазу под Курском.

Ранее программисты из Эстонии создали онлайн-карту с адресами военных РФ, которые убивали и мародерили в Буче

Новости

Популярные темы форума

analytics