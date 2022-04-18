Google Maps перестал скрывать секретные объекты армии РФ
Сервис онлайн-карт Google Maps перестал скрывать секретные объекты российской армии, сообщает УНН.
"В сервисе Google Maps все военные и стратегические объекты рф стали доступны в максимальном разрешении. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и прочее можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. К этому времени они отображались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать и разглядеть все детали", — информировала Armyinform
В частности, в хорошем качестве можно увидеть:
- Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов";
- Базу хранения ядерных боеприпасов возле Мурманска;
- Истребитель 5-поколения Су-57 в летно-испытательном центре минобороны орды;
- Пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты;
- Авиабазу под Курском.
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