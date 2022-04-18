Минобороны: РФ резко увеличила применение авиации
В последние дни Россия резко увеличиала количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Корреспондент.
"Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Вместе с тем противник не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилась в более 1,5 раза", - сказал он.
В Минобороны отмечают, что РФ готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
"На данный момент агрессор практически завершил перегруппирование войск для ведения наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений. Самые интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах. В Южно-Бугском враг закрепляется на занимаемых позициях и пытается установить полный контроль над населенным пунктом Александровка", - рассказал Мотузянык.