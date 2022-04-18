ГНСУ: в Украину вернулись более миллиона человек с начала войны
В Украину вернулись более миллиона 60 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России. Об этом рассказал изданию УП представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Новое время.
"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину последовали миллион 60 тысяч ее граждан", - сказал он.
По его словам, 16 апреля впервые с начала войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.
Демченко сообщил, что на этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев. Это связывают с пасхальными праздниками.