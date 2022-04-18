Радио Свобода: в Беларуси массово арестовывают врачей

Власти Беларуси задержали 35 человек, которые проходят по набирающему обороту "делу врачей-ортопедов". Среди задержанных - врач, обследоваший правителя РБ Александра Лукашенко, сообщает Корреспондент.

Согласно материалам Радыё Свабода и БелТА, ортопеды проходят по статье 430 УК РБ Получение взятки, а само дело связано с поставкой эндопротезов.

18 апреля Лукашенко заслушал доклад министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, генерального прокурора Андрея Шведа и председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля.

Это первое признание властями массовых арестов медиков спустя почти месяц после первых случаев. При этом Лукашенко назвал аресты "операцией".

"Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны). И уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть" , - заявил Лукашенко.

По его словам, врачи за взятки от иностранных компаний рекламировали своим пациентам определенные импортные протезы.