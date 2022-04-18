Путин наградил бригаду, которая находилась в Буче

Президент РФ Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде, которая оккупировала город Буча в Киевской области, звание гвардейской. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает Корреспондент.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов" , - говорится в указе.

Глава государства также направил бригаде поздравительную телеграмму. По данным из открытых источников, 64-я отдельная мотострелковая бригада сформирована в январе 2009 года и входит в состав 35-й общевойсковой армии, базирующейся в Восточном военном округе.

Как сообщалось ранее, по данным мэра Бучи, во время оккупации войсками РФ в городе был убит каждый пятый житель.