РосСМИ сообщили о смерти капитана ЧФ РФ после боя в Украине

В Крыму прошло прощание с Александром Чирвой — командиром большого десантного корабля Цезарь Куников 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота России. Об этом пишет издание Крыминформ, сообщает Новое время.

Так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram﻿, что Чирва — уроженец украинского Севастополя, капитан 3 ранга, который в 2015—2016 годах участвовал в войне в Сирии. Он умер «от ран, полученных в бою» с украинскими защитниками. Подробности о том, когда и где состоялся бой, не уточняются.

Утром 24 марта во временно занятом российскими оккупантами порту Бердянска был уничтожен российский большой десантный корабль Саратов (сначала появлялась информация, что речь о корабле Орск). В результате взрыва были повреждены корабли Цезарь Куников и Новочеркасск. В ВМС ВСУ сообщили, что командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.