Toyota приостановит производство на девяти заводах

Компания Toyota в мае будет вынуждена остановить выпуск машин на несколько дней на 9 из 14 заводах в Японии из-за нехватки компонентов на фоне новой волны COVID-19, сообщает Экономическая правда.

Согласно изначальному плану, Toyota должна была выпустить в мае около 750 тысяч автомобилей, из которых 200 тысяч предназначалось для домашнего рынка и примерно 550 тысяч – для отправки за рубеж.

Теперь японцы посчитали, что простои заводов из-за нехватки деталей приведут к недовыпуску примерно 100 тысяч машин.

Так, в мае на несколько дней будут остановлены конвейеры, с которых сходят модели Corolla, RAV4, C-HR и Prius, а также премиальные автомобили Lexus IS, NX, UX и LS.

Ранее стало известно, что сразу несколько крупных автокомпаний были вынуждены приостановить производство из-за новой вспышки COVID-19 в Китае, что привело к дефициту комплектующих.

К примеру, помимо Toyota, ограничительные меры повлияли на объемы выпуска Volkswagen, Mazda, General Motors и Tesla.