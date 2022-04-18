Шмыгаль: зарплаты и соцвыплаты продолжают выплачиваться по всей Украине

Государство продолжает выполнять все социальные обязательства, то есть, выплачивает пенсии, зарплаты, стипендии, субсидии.﻿ Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении, сообщает Укринформ.

"Государство продолжает выполнять все социальные обязательства. Пенсии, зарплаты, стипендии, субсидии – все платим. Запустили программы поддержки наших людей, которые сейчас в этом особо нуждаются. Тем, кто во временной оккупации. Тем, кто в прифронтовых городах. Тем, чьи города недавно освободили, и тем, кто вынужденно покинул свой дом. Стараемся помочь каждому, потому что поддерживая друг друга, мы становимся сильнее. А значит – приближаем победу" , - сказал Шмыгаль.