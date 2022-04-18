Власти Молдовы прокомментировали информацию о МиГ-29 для Украины

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна не настолько обеспечена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине. Так она отреагировала на иформацию СМИ о том, что Кишинев отказался продавать Киеву советские истребители МиГ-29, сообщает Корреспондент.

"Молдова была с Украиной и ее гражданами с первого дня этой несправедливой войны, даже сейчас, несмотря на то, что количество беженцев сокращается, у нас в стране 90 тысяч человек. Мы предлагаем гуманитарную помощь, соблюдаем все финансово-банковские санкции на нашей территории. А с точки зрения военной помощи есть гораздо лучше оснащенные страны, которые имеют внутреннюю экономическую и энергетическую устойчивость, чтобы предложить эту помощь" , – цитируют молдовские СМИ слова Гаврилицы.

Также Гаврилица уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать шесть истребителей. И не рассказала, в каком состоянии находятся самолеты, порекомендовав обратиться за этой информацией в Агентство публичной собственности.