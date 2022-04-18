Гайдай озвучил причину ухода ВСУ из Кременной

Вооруженные силы Украины вышли из Кременной, поскольку российские войска начали ровнять город с землей. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны уж очень все разбито, сильно пристрелялись орки и они уже решили не идти в атаку, прорыв, а решили все равнять с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перестроиться. Ничего такого критического и сверхъестественного в этом нет. "Зраду" не надо искать просто нет смысла стоять на одном месте и всем погибнуть, не нанести существенный вред врагу. Поэтому и было принято решение отойти, перестроиться и далее воевать" , - рассказал Гайдай.

Также в Луганской области позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной. По словам Гайдая это "населенные пункты-привидения".

Ранее сообщалось, враг сумел пробиться в Кременную ночью 18 апреля и сегодня же стало известно о потере города украинскими военными. Бои за населенный пункт шли три дня.